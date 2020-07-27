4 человека утонули во время рыбалки в СКО

В настоящее время пожарная обстановка на территории области стабильная, но статистика первого полугодия по фактам возгорания и их последствиям неутешительная. Так, с начала 2020 -го их количество достигло почти 350. В результате 23 человека погибли. Один из последних случаев произошел в селе Белом Кызылжарского района.

Там огненная стихия унесла жизнь 37-летней женщины. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства ЧП. По предварительной версии хозяйка дома находилась в состоянии алкогольного опьянения, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Не обходится без летальных случаев и на воде.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:

— 21 июля 2020 года около 15 часов несчастный случай произошел за селом Прибрежным, на старичке. Друзья в количестве трех человек приехали на рыбную ловлю. Двое заплыли на лодке расставлять сети, один остался на берегу. По словам друзей он находился в нетрезвом состоянии. Они с собой его не взяли, проводили время в лодке. Когда они вернулись на берег , товарища не было, они сами осмотрели берег, его не нашли.

На место вызвали спасателей и полицейских.Чуть позже тело молодого человека нашли в 10 метрах от берега. Аналогичный несчастный случай во время рыбной ловли произошел 5-ю днями позже в Тайыншинском районе, возле села Кирово.

Из озера Сандыколь полицейские извлекли тело 52-летнего мужчины. По словам родственников, на водоём он отправился на рыбалку . К вечеру не вернулся домой, тогда близкие и начали бить тревогу.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:

— Также у нас Кызылжарский район , возле села Красноярки в месте разлива реки Есиль на поверхности воды обнаружено тело 1992 года рождения. Со слов очевидцев, соседей, установлено, что он также отправился на рыбную ловлю. Проверять рыболовные снасти, перевернулся. Начали беспокоиться, поехали на место, нашли велосипед. И тело само тоже уже находилось в воде.

Прошлое воскресенье стало последним и для 62 -летнего жителя села Покровки Есильского района. Трагедия произошла при таких же обстоятельствах. Уехал на рыбалку, на озеро Горбатое, но с ловли он так и не вернулся.

Анжелика Сычева