В селе Чириковке Есильского района завершают сенокос

С поля площадью 300 гектаров в ТОО «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ» в этом году собрали тысячу тонн скошенной травы. После её прессуют. С одного тюка получают по 3-4 центнера сена. По словам аграриев, из-за редких дождей трава не смогла набрать нужного роста. Тем не менее корма достаточно. Работали не покладая рук.

Акбай Кожабеков: бригадир ТОО «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ», Есильский район:

— У нас в основном МТЗ, техника для подбора сена, 2 грабли, одна 16-метровая, вторая боковая. На вывозке три техники, два куна. В общем, на сенокосе занято 12 человек.

О работе вручную и речи быть не может. Технику для сенозаготовки на 60% в хозяйстве используют современную. Она повышает производительность, облегчает труд. Александр Гресюк — механизатор. Говорит, работать в поле сейчас -одно удовольствие.

Александр Гресюк, механизатор ТОО «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ», Есильский район:

— Это тракторы «Беларусь». Они сильнее старых тракторов, комфортнее, нет пыли. Всё устраивает, хорошая техника. Современная техника очень хорошая. Не устаёшь, не ломается. Работаешь и работаешь себе.

Сено реализуют в основном только жителям своего села. 900 тенге — за один центнер. Задача хозяйства — обеспечить подворья кормом на весь год. Чтобы наполнить одну телегу, таких свёртков нужно 9.

Базарбек Кусаинов, зоотехник ТОО «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ», Есильский район:

— Сена хватает, люди приходят, покупают. Есть и те, кто приезжает из района. Помогаем переселенцам. Качество сена в этом году хорошее. Погода благоприятная, особенно для сенокоса. Дождей нет. Поэтому и удаётся быстро собрать, обычно не успевали.

Поставленный план в 10 тыс центнеров «АГРОФИРМА ЕСИЛЬСКАЯ» выполнила, треть сена пойдёт на продажу, остальное останется в хозяйстве для собственных нужд.

Айгерим Муканова