В Петропавловске полицейские помогли семье найти потерявшегося 6-летнего мальчика

Тётя бить тревогу сразу не стала, пыталась найти его самостоятельно, но вскоре все же обратилась за помощью к полицейским. Незамедлительно ориентировали патрули. К счастью, мальчика нашли неподалеку, в одном из дворов в районе ТРЦ «City Mall». Оказалось, что ребенок забыл дорогу домой и не знал, как вернуться.

В случае исчезновения детей стражи порядка советуют обращаться на канал «102», а также рекомендуют проводить с мальчишками и девчонками разъяснительные беседы. Главные правила — не вступать в разговор с незнакомыми и не покидать двор.

Айгерим Мукашева