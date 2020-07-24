В Петропавловске полицейские поймали грабителя, который украл более Т4 млн

Правоохранительные органы

20:42 24 Июля 2020

Вырвал пакет с деньгами у женщины и бросился бежать. История произошла 22 июля около 10 часов утра возле торгового дома «Корона». Крики о помощи услышали полицейские. Старший лейтенант Аскар Татанов бросился за грабителем, который пытался скрыться во дворах.

Аскар Татанов, инспектор батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— Патрулируя улицу Хименко, услышал крики женщины. Она говорила, что украли деньги. Увидели, как мимо торгового дома «Апорт» бежит мужчина с пакетом в руках. Побежал за ним.

Увидев погоню, злоумышленник бросил украденную добычу. Не помогло. Задержали воришку через два квартала. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и передали коллегам задержанного. Вот как петропавловец оправдывает свои действия…

Задержанный:

— Болел с похмелья… Проходила девушка, и у нее из пакета вывалились деньги, пачками. В этот момент у меня разум маленько затуманило, и я схватил этот пакет у нее и побежал.

Пакет, в котором находилось более 4 миллионов тенге, вернули владелице. По факту грабежа проводится досудебное расследование. Сейчас 34-летний ранее неоднократно судимый житель Петропавловска в изоляторе временного содержания.

 

 

Айгерим Мукашева

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