В Петропавловске идет подготовка жилого фонда к отопительному сезону

На протяжении многих лет дом по адресу Шухова, 36 был бесхозным. Он не состоял ни в одном из КСК. А значит и должного внимания его состоянию никто никогда не уделял. Плачевно выглядят подвал и отопительная система.

Последняя, по словам жильцов, уже давно вышла из строя. Но в этому году проблема решилась. В январе жильцы многоэтажки выбрали председателя. Теперь она вплотную занимается наболевшими вопросами.

Валентина Новиженная, председатель КСК «5-я Линия 4»:

— При проведении ревизии технической выявлено много недостатков, то есть потребовалась замена всех тепловых узлов, сейчас мы меняем трубы, вентиля, монометры, полностью меняем обменник, замена всех узлов. Зиму было очень тяжело. Мы не могли не отрегулировать температуру, ни подачу проверить.

Устранением «слабых мест» в доме занялись неделю назад. О подготовке пятиэтажки к зиме жильцов предупредили, собрали средства, закупили материал. В подвале специалисты проводят сварочные работы.

Через несколько дней здесь приступят к промывке и опрессовке.

После состояние системы проверят тепловики. Если нареканий не будет, то КСК получит паспорт готовности к отопительному сезону. К слову, такой документ уже получили во многих городских многоэтажках.

Ерсаин Альясов, специалист отдела жилищной инспекции акимата г.Петропавловска:

— В соответствии с правилами использования тепловой энергией многоквартирные жилые дома обязаны подготовиться к отопительному сезону. Где имеются какие-то нарушения. В настоящее время готово 274 дома. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прогресс есть.

Всего в Петропавловске чуть больше 1000 жилых домов. Подготовку к отопительному сезону они должны завершить до конца августа.

Анжелика Сычева