Центры социального обслуживания перешли на новый формат работы

Общество

19:56 24 Июля 2020

В СКО функционируют 8 центров социального обслуживания. Сейчас там проживают и получают комплекс специальных услуг 1637 граждан. Уход за ними обеспечивают около 1200 специалистов. В период карантина они работают в закрытом режиме, поэтому сотрудники проживают там. На это время меры безопасности усилили.

Марина Маркова, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата СКО:

— Установлен карантин, ограничены перемещения и посещения получателей услуг,
организовано проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, введен усиленный дезинфекционный режим и соблюдение гигиенических мер,в структурных подразделениях установлены санитайзеры для обработки рук, оборудованы санитарные зоны (дезинфекционные барьеры) для сотрудников учреждения с антисептическими средствами для обработки рук.

Учреждения обеспечены масками, одноразовыми перчатками, антисептиком. Имеются лекарственные препараты. Их закупают с учетом обеспечения постоянного неснижаемого запаса. А для поддержания и повышения иммунитета получателей услуг проводятся оздоровительные мероприятия.

Марина Маркова, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата СКО:

— Витаминизация готовых блюд, усилен режим питания, реабилитационные мероприятия (массаж, ЛФК, физиолечение), применяются методы нетрадиционной медицины с использованием настоев трав, чай на основе ягод, имбиря, лимона и других растительных продуктов. Всем подопечным назначен комплекс витаминов и минералов, ежедневно проводится утренняя зарядка с применением дыхательной гимнастики, прогулки с пешей ходьбой на свежем воздухе, спортивные игры.

Все это делается, чтобы не допустить заражения людей и распространения инфекции.

 

 

Алена Хан

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