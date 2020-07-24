С помощью «Мини-ЦОУ» полицейские выявили свыше 1000 правонарушений

Камеры дают полный обзор на 360 градусов. С ними стало удобнее выявлять нарушения правил остановки и парковки транспортных средств. При необходимости камерами можно управлять в ручном режиме. С помощью этого новшества стражи порядка зарегистрировали 144 факта вождения в нетрезвом состоянии, 39 случаев выезда на полосу встречного движения.

Также камеры помогли патрульным выявить более 300 других нарушений административного законодательства, не относящихся к сфере дорожного движения.

Анастасия Остертак