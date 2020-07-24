С помощью «Мини-ЦОУ» полицейские выявили свыше 1000 правонарушений

Правоохранительные органы

20:25 24 Июля 2020

Камеры дают полный обзор на 360 градусов. С ними стало удобнее выявлять нарушения правил остановки и парковки транспортных средств. При необходимости камерами можно управлять в ручном режиме. С помощью этого новшества стражи порядка зарегистрировали 144 факта вождения в нетрезвом состоянии, 39 случаев выезда на полосу встречного движения.

Также камеры помогли патрульным выявить более 300 других нарушений административного законодательства, не относящихся к сфере дорожного движения.

 

 

Анастасия Остертак

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