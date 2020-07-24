Антикоррупционщики изучили коррупционные риски в 2 территориальных инспекциях

Коррупционные риски выявили при ввозе подкарантинной продукции. Это растения, тара, упаковка, почва, в общем, материалы, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать их распространению.

Когда такую продукцию завозят в область, инспектор проводит осмотр. Он и решает, пропустить груз в область или направить образцы в лабораторию. Но где гарантия, что инспектор будет объективен. Здесь и просматривается возможность для коррупции. Были случаи, когда ей пользовались.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— В июле 2016 года Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области было возбуждено уголовное дело по ст. 366 ч.3 УК РК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) в отношении руководителя лаборатории, руководителя городской территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в аграрном комплексе МСХ РК и главного специалиста — государственного инспектора по карантину растений Областной инспекции КГИ в АПК.

За денежное вознаграждение досмотр цветочной продукции провели формально. Закрыли глаза на признаки заражённости, а ещё ускорили проведение экспертизы. Директор ТОО на такой шаг пошёл вынужденно, — говорят в антикоррупционной службе.

Исследование проводили бы 30 дней и, конечно же, цветы этот месяц не пережили. Эта коррупционная история произошла 4 года назад. В пример её приводят до сих пор. Риски-то так и не устранили.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Однако, полностью исключить наличие прямого контакта при досмотре не представляется возможным. Возможно, только минимизировать риски путем использования современных средств видеофиксации. На практике видеорегистраторами обеспечены только инспекторы на постах.

Выявили коррупционные риски и при оказании госуслуг. Их в реестре инспекции 4.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Государственная услуга по присвоению учетного номера объектам, осуществляющим переработку зерна введена с 26 мая 2020 года, однако, на момент проведения анализа не размещена на портале Электронного правительства для граждан «E-gov». В связи с чем услугополучатель лишен возможности получить услугу в соответствии со Стандартом — в электронном формате.

Риски появления коррупции есть и в ветеринарной инспекции. Они оказывают 3 госуслуги. Результаты каждой предоставляются в бумажной форме. А две услуги связаны с осмотром груза, оценкой санитарного состояния транспорта. Это, безусловно, формирует коррупционные риски.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Кроме этого, наличие соответствующих коррупционных рисков позволило Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начать досудебное расследование в отношении одного из государственных ветеринарно-санитарных инспекторов Петропавловской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Он подозревается в получении взяток на системной основе от субъектов предпринимательства в размере от 3-10 тыс. тенге за беспрепятственную реализацию мяса на территории рынка без наличия обязательных товарно-сопроводительных документов.

В отношении 3-х индивидуальных предпринимателей ведутся досудебные расследования по фактам дачи взятки. Подводя итог анализа, антикоррупционщики отмечают, в этой сфере есть ряд неразрешенных проблем. Частично решить их помогут выработанные рекомендаций. Их 17.

Айгерим Мукашева