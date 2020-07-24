2 новых микроавтобуса приобрели для школ в Аккайынском районе

Общество

19:23 24 Июля 2020

Стоимость одного почти 12 млн тенге. В них установлено газовое оборудование. Это значит, что ездить автомобили могут на двух видах топлива. Вместительный салон, удобные сиденья — все для комфорта учащихся.

Как рассказали в районном отделе образования, один из микроавтобусов получит Токушинская школа-гимназия, второй отправят в Чаглинскую среднюю школу. Отмечу, в этом году в СК частично обновляют школьный автопарк. 24 автомобиля образовательные организации уже получили, ещё 19 — должны поступить.

 

 

Алена Хан

Читайте также

В Северном Казахстане определили величину прожиточного минимума
У североказахстанцев наблюдается снижение эпиднастороженности
В Петропавловске прошел обучающий семинар, посвященный религии
Виниловые пластинки в областной библиотеке хранят с 70-х годов прошлого века
Для чего Петропавловску служба «iKOMEK»
Антикоррупционщики впервые провели дистанционный прием граждан
В Петропавловске идет подготовка жилого фонда к отопительному сезону
3 июля по инициативе главы региона прошла ярмарка вакансий на 1800 рабочих мест
Сколько дней казахстанцы будут отдыхать в августе
«Золотые» яблоки и абрикосы подорожали в Петропавловске
В Петропавловске ремонтируют арендно-коммунальное жилье
Свыше 700 госуслуг получили североказахстанцы на дому