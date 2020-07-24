2 новых микроавтобуса приобрели для школ в Аккайынском районе

Стоимость одного почти 12 млн тенге. В них установлено газовое оборудование. Это значит, что ездить автомобили могут на двух видах топлива. Вместительный салон, удобные сиденья — все для комфорта учащихся.

Как рассказали в районном отделе образования, один из микроавтобусов получит Токушинская школа-гимназия, второй отправят в Чаглинскую среднюю школу. Отмечу, в этом году в СК частично обновляют школьный автопарк. 24 автомобиля образовательные организации уже получили, ещё 19 — должны поступить.

Алена Хан