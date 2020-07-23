Запас лекарств, выплаты медикам, назначение 42 500 тенге

Новости МТРК

22:54 23 Июля 2020

В регионе создали ситуационный центр. Он работает по трем направлениям. Одно из них — мониторинг аптек. Следят за тем, чтобы цены там не повышали и не было дефицита лекарств. Проверки показали, что в аптеках достаточный запас парацетамол содержащих препаратов.

Вторая группа следит за работой медорганизаций, чтобы североказахстанцы получали качественное медицинское обслуживание. Третье направление работы ситуационного центра — мониторинг за соблюдением ограничительных мер. Их с пятницы по воскресенье временно усилят.

Это поможет разгрузить стационары и уменьшить нагрузку на медиков. Кстати, от них поступила жалоба. Персонал одной из поликлиник не получил доплаты. Этот вопрос Гани Ныгыметов пообещал взять на контроль и в скором времени решить. Ещё одна проблема, которую высказали североказахстанцы — дефицит термометров. Дело в том, говорит замакима, что поставщик прекратил свою работу. Сейчас ищут другого.

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

О перспективных производствах говорили в акимате СКО
С.Сайдуллаев — врач общей практики 2-й поликлиники
Госслужащие Северного Казахстана изучают язык жестов
На борьбу с КВИ бросили все силы. На передовой врачи, полицейские, журналисты
В Северный Казахстан прибыла гуманитарная помощь
В июле выплаты нового госпособия получат 15 многодетных семей из СК
Конкурс чтецов, посвященный 175-летию А.Кунанбаева прошел в СКО
В многопрофильной областной больнице почтили память умерших от COVID-19
Больше 8 км открытой ливневой канализации появится в областном центре в этом году
В Уалихановском районе назначили нового акима
В СК стартовал прием заявок для участия в выборах в региональный совет Палаты предпринимателей
Минута молчания в память о жертвах коронавирусной инфекции