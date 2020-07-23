Запас лекарств, выплаты медикам, назначение 42 500 тенге

В регионе создали ситуационный центр. Он работает по трем направлениям. Одно из них — мониторинг аптек. Следят за тем, чтобы цены там не повышали и не было дефицита лекарств. Проверки показали, что в аптеках достаточный запас парацетамол содержащих препаратов.

Вторая группа следит за работой медорганизаций, чтобы североказахстанцы получали качественное медицинское обслуживание. Третье направление работы ситуационного центра — мониторинг за соблюдением ограничительных мер. Их с пятницы по воскресенье временно усилят.

Это поможет разгрузить стационары и уменьшить нагрузку на медиков. Кстати, от них поступила жалоба. Персонал одной из поликлиник не получил доплаты. Этот вопрос Гани Ныгыметов пообещал взять на контроль и в скором времени решить. Ещё одна проблема, которую высказали североказахстанцы — дефицит термометров. Дело в том, говорит замакима, что поставщик прекратил свою работу. Сейчас ищут другого.

Айгерим Мукашева