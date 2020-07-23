За посещение пляжей административное наказание понесли более 200 человек

Заметив мониторинговую группу в составе полицейских, спасателей и активистов » Nur Otana», отдыхающие кинулись вразброс, на ходу собирая одежду, обувь, другие личные вещи. Однако, нашлись и такие, кто не побежал со всей толпой.

Это место не оборудовано для купания, но является излюбленным среди отдыхающих. Здесь всегда много народа. Антон Толбин пришел сюда искупаться вместе со своим 10-летним сыном.

Антон Толбин, житель города Петропавловска:

— Лето, жара, купаться хочется, а негде. Пока карантин, все запрещено. Вот как-то пытаемся выбраться сюда. Получается, что вот нельзя. Ребенок плавает у меня отлично, ну я рядом на всякий случай.

Всех отдыхающих в очередной раз предупредили о том, что купаться в несанкционированных местах нельзя, и вообще во время ограничительных мер из-за пандемии рекомендовано избегать нахождения в местах массового скопления людей.

Данные горожан внесли в специальную базу. Если они повторно нарушат правила, то их привлекут к административной ответственности. Нарушители заплатят штраф в размере 2 МРП, а это 5, 5 тысяч тенге.

Куат Махметов, старший офицер отдела гражданской обороны ДЧС СКО:

— Проводим рейдовые мероприятия, на которых выявляем нарушителей статьи 164-й, части 1 Кодекса правонарушения. Мы выносим предупреждения и просим покинуть данное место отдыха.

С начала купального сезона в регионе зарегистрировано 8 летальных случаев на воде. Один произошёл на рыбалке, остальные — во время купания. По словам спасателей, все из-за того, что люди не соблюдают элементарные правила безопасности на водоемах. Очередной рейд еще раз это показал.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

= На сегодняшний день с начала купального сезона нами проведено более 900 рейдов. Данные мероприятия проходят также совместно с волонтерскими организациями. В ходе этих мероприятий на сегодняшний день было привлечено к ним более 900 волонтеров.

Стоит отметить, что в областном центре имеются 2 водоема, официально разрешенных для купания. Это озеро Пёстрое и городской пляж.

Анастасия Остертак