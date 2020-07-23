В областной библиотеке прошла онлайн-беседа на тему «Covid -19 — вирус современности»

Что собой представляет Covid -19? Как долго вирус выживает на поверхностях различных предметов? При каких симптомах следует обращаться к врачам? На эти и другие вопросы в прямом эфире отвечал заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики кардиоблока областной многопрофильной больницы Дмитрий Тё. Что удивительно, с этим вирусом врач сталкивается не первый раз.

Дмитрий Тё, заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики кардиоблока областной многопрофильной больницы:

— Впервые я столкнулся с одним из видов коронавируса на своей стажировке в Южной Корее в 2015 году. Он тогда назывался MERS — вирус южно-восточной атипичной пневмонии, респираторный синдром. И я был свидетелем того, как Южная Корея фактически победила этот вирус на моих глазах. Это был немаловажный опыт. И этим я тоже готов сегодня поделиться.

Дмитрий Валерьевич считает, что помимо слова «пандемия» есть более опасное — «инфодемия». Другими словами, фейковая информация о вирусе, которую распространяют в соцсетях. Практика показывает, она пагубно влияет на психическое состояние и здоровье человека. Мешает работе экспертов.

Для таких случаев есть официальный сайт coronavirus2020.kz, где все правильно и достоверно изложено. Covid-19 — это злободневная тема, которая затрагивает абсолютно всех. Болезнь не щадит никого. И как с ней бороться, должен знать каждый.

Елена Скакунова, организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Мы постарались в прямом эфире объяснить все простым языком, т.е. без научных фактов и научных терминов. Чтобы люди понимали, что это такое и как с этим бороться, как самих себя защитить и защитить своих родных и близких.

Полностью онлайн — встречу можно посмотреть в социальных сетях на страничке областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова. Это Facebook, Instagram, You Tube, ВКонтакте и официальный сайт библиотеки.

Анастасия Остертак