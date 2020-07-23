Торжественную линейку 1 сентября отменили в РК

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуацией с короновирусом традиционных линеек, посвященных дню знаний, в казахстанских школах не будет. Об этом заявил министр образования Асхат Аймагамбетов.

Аргументируя это тем, что, приняв решение об обучении школьников в новом учебном году в дистанционном формате, крайне нелогично устраивать День знаний в привычном виде.

Кроме того, министр высказался и поводу других массовых мероприятий. Их во всех в учебных заведениях страны тоже проводить не будут до Нового года. Одним из важных нововведений стало то, что со следующего учебного года, в первом классе вместо «Сауат ашу» — уроков просвещения дети будут изучать «Ана тілі» и «Әліппе». Последняя программа рассчитана на первые 2 четверти, в течение двух последующих ребята будут изучать «Ана тілі».

Асхат Аймагамбетов, министр образования РК:

— Нами сформирована рабочая группа для подготовки единых программ. В ее состав вошли ведущие языковеды, методисты, учителя начальных классов и авторы учебников «Әліппе» предыдущих лет .Первое заседание группы уже провела мой заместитель Шолпан Каринова. Планируем, что после подготовки программ и учебников мы апробируем их в пилотных школах, после чего они будут использоваться во всех школах страны.

Дарья Пышмынцева