Полицейские проводят рейды в местах массового скопления людей

Общественный транспорт, рынки, магазины. Рейды проводят в местах массового скопления людей. Следят, чтобы и водители, и продавцы были в масках. И надеты они были правильно, а не висели украшением на подбородке. А ещё во время рейда следили, чтобы санитайзеры находились на видном месте и не были пустыми.

Айдын Ахмагамбетов — заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления полиции г.Петропавловска:

— Продолжаются рейды по соблюдению ограничительных, карантинных мер. Хочется еще раз напомнить, что за нарушение карантинных мер предусмотрена ответственность согласно статьи 425-й Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 МРП на физических лиц.

За последние четыре дня в Петропавловске выявили 14 нарушений санитарных требований. Но главная цель таких проверок — не наказать, говорят полицейские, а разъяснить людям, насколько важно соблюдать нормы.

За последние пять дней стражи порядка выявили 64 нарушения по линии санэпидблагополучия. С пятницы рейды начнут проводить ещё чаще, сообщают в полицейском ведомстве.

Айгерим Мукашева