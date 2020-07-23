Дополнительные надбавки к зарплате получили 1200 медработников СКО

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— Казахстанским медикам сейчас нелегко, вдали от родных и близких они сутками напролет находятся рядом с больными, ставя под угрозу свое собственное здоровье. По официальным данным, на передовой в борьбе с короновирусом в Казахстане находятся более 53 тысяч медицинских работников начиная с марта, к их зарплате государство выплачивает дополнительные надбавки. Сейчас эта сумма составляет почти 40 млрд тенге. На одного медика- от 200 до 850 тысяч. В зависимости от категории риска.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Первая группа риска, это те, кто работает в инфекционных стационарах , самые высокие выплаты 20 МРП , то есть 850 тысяч тенге.Вторая группа риска-провизорные стационары, скорая помощь, выплата — 425 тысяч, и третья группа риска 5 МРП — это 212 тысяч ,входит прочий контингент.

В нашей области в период с марта по июнь заслуженные надбавки получили порядка 1200 человек на общую сумму 570 млн тенге. Среди тех, кому «упали » дополнительные выплаты и Даир Тастанбеков. С начала лета парень работает в провизорном стационаре.

Даир Тастанбеков, санитар многопрофильной городской больницы:

— 3 июня я пришел работать в провизорный госпиталь. Ощущение были двоякими, было желание помочь людям, но, в то же время было очень жарко и неудобно. Мы работаем по 12 часов. Выплаты получили.

Стоит отметить,что в последнее время число медработников, вовлеченных в борьбу с COVID-19 ,становится больше. Деньги перечисляют в строгом соответствии со списками, которые предоставляют и передают на дальнейшую проверку главные врачи медицинских учреждений.

Лариса Гордеева,директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Они составляют табель учета рабочего времени, приказ и отдают в рабочий орган. Рабочий орган — это комиссия, созданная при заместителе акима области. Рабочий орган -управление здравоохранения. Он с филиалом фонда рассматривает табели учета рабочего времени. Получается двойной контроль, управлением здравоохранения,филиалом фонда, затем уже подаются откорректированные списки.

В фонде также занимаются финансированием инфекционных , провизорных и карантинных стационаров. В области за последние 4 месяца в них инвестировали почти 830 млн. Выделенные средства позволили значительно увеличить количество коек в медучреждениях.

Лариса Гордеева,директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского стра

хования»:

— Хотелось бы отметить, что если в марте у нас было 800 коек, то сейчас уже 2345 коек. Рост в 4 раза. Если смотреть отдельно по каждому, то коечный фонд разворачивается по потребности, по необходимости. Если, например, в марте у нас было 135 инфекционных коек, то сейчас 520 .Если в провизорных было 165, то сейчас 165.

Всего на оказание финансовой поддержки специалисты филиала фонда социального медицинского страхования подписали договор с 23 медицинскими организациями региона.

Анжелика Сычева