Дарья Баёва рассказала, как она работает животноводом

Дарья Баёва два года назад прошла обучение по проекту «Бастау» и получила грант — полмиллиона тенге. На эти средства закупила поголовье. Коров доит сама, использует доильный аппарат. Молоко сдает, тем самым так зарабатывает на жизнь.

Дарья Баёва, руководитель ИП «Баёва», Жамбылский район:

— Поначалу все было нормально. Сейчас то ли по погоде нынче удоя никакого, с 14 голов у меня фляга молока выходит, то ли жара, то ли что. В общем, молока мало стало.

Но это не причина сдаваться. Да и дело прибыльное, — говорит Дарья. В месяц можно зарабатывать от 300 до 500 тысяч тенге. После отёла поголовья прибавилось. Сейчас на выпасе 29 коров. Дополнительно купили племенного быка казахской белоголовой породы.

Помогает ей по хозяйству супруг. Заготавливает корма для буренок. Выращивает ячмень, овес, косит сено, и сейчас он тоже в поле. Через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства семья взяла заём и купила трактор.

Дарья Баёва, руководитель ИП «Баёва», Жамбылский район:

— Используем мы его для своих целей, на своих полях работает, пашет, культивирует, сеет, ну, убирает комбайн, в общем, работает на наших полях. Работаем для себя. На продажу, когда косили, когда своих коров не было, мы трактором косили, косилку подцепляли и трактором, а сейчас поголовье большое, косим комбайном.

А еще в хозяйстве занимаются свиноводством. Мясо реализуют в Жамбылском районе и областном центре. Спрос хороший.

Дарья Баёва, руководитель ИП «Баёва», Жамбылский район:

— На данный момент 30 голов. Было побольше, но мы режем постоянно для себя, для людей, заказывают.

Сейчас в планах у Баёвых отремонтировать коровник. Поменять крышу, побелить стены. Делать все будут своими руками. В селе даже доярку хорошую найти — проблема, говорит Дарья, хотя оплата приемлемая. Два часа работы в день. В месяц — 50 тысяч тенге. В планах у индивидуального предпринимателя закупить племенной скот и заняться еще мясным животноводством.

Алена Хан