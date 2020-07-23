Александр Шостак открыл магазин электрооборудования в с.Бесколь

Александр Шостак, предприниматель, Кызылжарский район:

— Одно за другое цепляется. Розетку без кабеля не поставишь. Надо взять кабель. Кабель надо к чему-то подвести. Нужно взять ещё ток, ещё автомат.

И всё это есть в магазине Александра Шостака. Продукция пользуется спросом у жителей Бесколя. Теперь им не нужно за розеткой или лампочкой ехать в Петропавловск. Здесь большой ассортимент электродеталей, инструментов и бытовой техники. Уже есть постоянные клиенты, хоть и открылся магазин только полгода назад. А начиналось всё вот с этой маленькой комнаты.

Александр Шостак, предприниматель, Кызылжарский район:

— Здесь небольшое помещение 15 кв. Конечно, денег сначала много не было. Поэтому потихоньку всё с этого начиналось. Были сделаны стенды. Делал сам, помогал брат.

Открыть своё дело бизнесмену помог проект «Бастау». Александр обратился в центр занятости и в сентябре прошлого года обучился основам предпринимательства. После получил государственный грант на развитие дела — чуть больше полумиллиона тенге. Эти деньги Александр потратил на камеры видеонаблюдения и стеллажи. А товары закупил благодаря льготному кредиту.

Александр Шостак, предприниматель, Кызылжарский район:

— Я брал через Фонд финансовой поддержки под 6%. Очень удобно. Такого нигде в банке не взять. Очень маленькая переплата. Я взял 3 млн на 3 года. Я переплачиваю 315 тысяч всего лишь.

Прибыль, как и клиенты пошли сразу, вспоминает бизнесмен. Подкупало их разнообразие товара. Только вот разместить его было негде. Со временем склад стал отделом саморезов. После и соседнюю комнату переоборудовали для электроинструментов. Но все эти помещения в аренде.

Александр хочет взять кредит, чтобы их выкупить. Говорит, — возиться с электродеталями любил с детства. Благодаря проекту «Бастау» увлечение превратилось в прибыльный бизнес. Воплотить идею в жизнь и заручиться господдержкой может каждый, кто прошёл обучение. Сейчас для этого даже не надо выходить из дома.

Рахымбек Зейнуллин, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— В связи с принятыми карантинными мерами «Бастау» переведён на онлайн-формат обучения. Участники в первую очередь, это безработные и самозанятые. Также могут участвовать молодёжь из категории NEET, малообеспеченные семьи, многодетные матери. И от 50 до пенсионного возраста. За каждым участником закреплён бизнес-тренер, которые сопровождают проект. При написании бизнес-плана помогают, консультируют.

Новинка этого года — маркетинговые исследования в районах. То есть ещё до начала обучения специалисты изучили рынок и сообщили, какие есть свободные бизнес-ниши. Прошёл второй поток обучения. Знания получили 280 начинающих предпринимателей.

В первом потоке было 300 североказахстанцев. 80 из них уже получили льготные кредиты, 60 стали обладателями безвозмездных грантов. Всего в планах на этот год обучить 950 человек.

Айгерим Мукашева