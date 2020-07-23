Аким области К.Аксакалов проверил готовность ТЭЦ-2 к отопительному сезону

Это место пересечения магистралей № 7 и 15. Две линии снабжают теплом перинатальный центр, областную больницу, объекты, прилегающие к строящемуся учебно-лабораторному корпусу университета, а также микрорайон «Черёмушки». Трубы здесь проложили более 40 лет назад и они порядком износились. Только за прошлый год было 4 аварии. Модернизация на участке неизбежна.

Андрей Калиничев, генеральный директор ТОО «Петропавловские тепловые сети»:

— Реконструкция этих двух магистралей позволит получить следующие социально-экономические эффекты. Во-первых, гарантированное теплоснабжение центральной части города, во-вторых, улучшение качества теплоснабжения и в-третьих, возможность подключения новых потребителей тепловой энергии в юго-западной части города.

Сейчас план по двум магистралям выполнен на 90 %. До начала отопительного сезона работы полностью завершат. Здесь проложат качественную трубу, которая будет служить 25 лет. Но чтобы мощностей хватало для бесперебойной работы, ремонт нужен и на Петропавловской ТЭЦ. Его провели на 4 котлах и 3 турбинах. Что касается трансформаторов, то их заменят на новые. Минимальная стоимость одного больше 300 млн.

Игорь Татаров, генеральный директор АО «СевКазЭнерго»:

— В этом году мы поменяли 6 из 7 трансформаторов. Это позволило нам не только повысить надежность снабжения города и региона электроэнергией, но и снизить собственные нужды станции на 2 процента из потерь трансформатора, в день мы стали экономить около млн тенге только на потерях, на одном трансформаторе.

Монополисты к отопительному сезону готовы. Угля достаточно и в городе, и в районных центрах.Теперь очередь за бюджетным организациями и населением.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Этот проект мы начали ровно три года назад, в 2017 году, и в этом году мы его завершаем. Это очень крупный проект по обеспечению центра города теплом. Невозможно было бы развивать центр без обеспечения соответствующей инфраструктурой. В целом по бюджетным организациям мы уже на 51 процент подготовили уголь, эта работа едет по плану, не видим каких-либо причин для срыва.

Кстати, цены на твердое топливо за последние два года не повысились ни на один тиын, — отметил глава региона.

Алена Хан