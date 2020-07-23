1154 обращений североказахстанцев одобрили остальным отказали

В инспекции транспортного контроля оказывают услуги по выдаче специальных разрешений, удостоверений и карточек допуска, а также государственной регистрации. 12 платных и 7 бесплатных. С начала года в службу инспекции автотранспорта поступило почти 1800 заявок, 96 % из которых — онлайн.

В письменном варианте оказывалась только услуга выдачи специального разрешения для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, включая иностранные. Из всех заявлений специалисты одобрили 1154 обращения североказахстанцев, остальные получили отказы. Но на это есть веские причины.

Руслан Сейталин, руководитель РГУ «Инспекция транспортного контроля по СКО» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК:

— Отказы выносились по следующим причинам: отсутствие оплаты, когда предусмотрен определённый сбор за госуслуги, отказ в согласовании уполномоченным органом, предоставление заявителем недостоверных сведений, непредставление документов согласно перечню, несоответствие объектов, данных и сведений установленным требованиям, отказ заявителя от получения госуслуги.

Айгерим Муканова