В Петропавловске ремонтируют арендно-коммунальное жилье

3 этажа, 85 комнат. Это общежитие по улице Ружейникова ремонта не видело с постройки, а прошло ни много ни мало 70 лет. Жители говорят, что здание до недавнего времени находилось на балансе «Российских железных дорог». Но приводить его в порядок никто и не думал, пока его не передали на баланс местного акимата.

Акбала Бажикенова, жительница г. Петропавловска:

— Обратилась к акиму города, заявление написала. Живу здесь больше 20 лет, здесь здание очень старое, окна, крыша бежали, сырость холодно, но заявление оставили, его приняли.

Для Акбалы Бажикеновой, как и всех остальных жителей общежития, эти квадратные метры арендно-коммунальные. Люди стоят в очереди на жилье. А пока ждут, хочется жить не хуже других — в тепле и комфорте. Ремонт здесь начали в начале июля. Крышу уже отремонтировали. По словам подрядчиков, использовали материалы казахстанского производства.

Жанболат Ташетов, главный инженер ТОО «Жилищная служба»:

— На данный момент идет замена окон в местах общего пользования, это кухня и бытовые помещения. Окна подъездов тоже полностью меняются , в цокольной части ремонт, и отмостка дома вообще отсутствовала, вот то, что мы сделали сейчас.

Работы выполнены на 80 процентов. Завершить их подрядчик планирует в течение двух недель.

Алена Хан