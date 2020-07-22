В областной библиотеке в режиме онлайн представили коллекцию произведений Абая

Десятитомный сборник великого писателя выпустили в полиграфии Роллана Сейсенбаева. В библиотеку он пришел пару дней назад. Английский, французский, немецкий, китайский. Помимо русского и казахского творчество Абая перевели на несколько иностранных языков.

В этой коллекции мыслитель призывает к трудолюбию и терпению. Североказахстанцы считают, что эти качества необходимы, особенно сейчас, когда страна переживает трудное время.

Жанат Мухамеджанов, библиотекарь областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Великий Абай заложил основы казахского литературного языка и письменной литературы. Творческое наследие Абая составляет 170 стихотворений, многие из которых он сам переложил на музыку, 56 переводов, несколько поэм, знаменитые «Слова назидания». Мы сегодня будем говорить о произведениях Абая Кунанбаева. Мы хотим представить книги на английском языке, на русском и на казахском.

Анастасия Остертак