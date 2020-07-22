Строительство новой школы на 900 мест в р-не «Жас Оркен» завершат через 8 дней

Строительство новой школы на 900 мест в районе «Жас Оркен» завершат через 8 дней. Напомню, работы там начались ещё 2017-м году, из-за отставания от графика открытие перенесли на этот год. Насколько готово учебное заведение, и какие условия там создают для учащихся, узнавала Айгерим Муканова.

Покраска стен, благоустройство территории. Строители доделывают последние штрихи. Площадь школы — более 12 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трёх блоков: в одном — учебные кабинеты для начальных классов, в противоположном — для старшеклассников.

Предусмотрены и лингафонные кабинеты, где ребята смогут изучать языки. При строительстве и ремонте учитывали все детали, классы оснащены по современным стандартам.

Алексей Галкин, начальник участка:

— Это кабинет подготовительного класса. Рассчитан на 25 учащихся. Здесь есть LED-доска, специальные низкие парты для младшеклассников. Материалы все качественные. Будут стоять компьютеры.

А в центральном блоке расположились столовая, спортзал и библиотека. Особое внимание в проекте уделили кабинетам технологии, их четыре. Здесь ребята смогут заниматься гончарным и швейным делами, а также кулинарным мастерством. Технику и мебель закупили. Только одних шкафчиков здесь более тысячи.

Не завершены лишь работы по покраске фасада здания, и укладке асфальта. Для учащихся здесь построили футбольное поле, есть беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки, две игровых зоны площадью 800 квадратных метров.

Строят школу третий год. Сдать ее должны были еще в ноябре прошлого года, но подрядчик не успевал в срок выполнить все работы. Сегодня они на завершающем этапе.

Алексей Галкин, начальник участка:

— Цвет стен изменили, заново покрасили фасад, сделали поярче. Оборудование частично здесь стоит. Мебель стоит — это столы, парты. А дорогостоящее оборудование находится на складе.

Получать знания здесь будут учащиеся школы №6. Это почти 600 человек. Вместе с ними в новое учебное заведение перейдут ребята из классов с государственным языком обучения 7 школы, это еще порядка 240. А в первый класс сюда поступят 75 детей.

Айгерим Муканова