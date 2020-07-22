Строгие ограничительные карантинные меры введут в Петропавловске

Арман Кушбасов, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В СКО по состоянию на 22 июля зарегистрировано 2352 случая КВИ. Из них 1152 случая — с симптомами, 1200 бессимптомные. Вылечился 1401 человек. 8 умерло. За сутки зарегистрировано 82 случая заболеваемости. 78 с симптомами, 4 бессимптомные. Ежедневный прирост составил 3,6%.

Эпидобстановка напряжённая, говорят санврачи. Чтобы разгрузить стационары и уменьшить нагрузку на медиков, решили ввести дополнительные ограничительные меры. Большая их часть будет действовать в пятницу и выходные. То есть 24, 25 и 26 июля. И на следующей неделе 31 июля, 1 и 2 августа.

Североказахстанцам придётся ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег и отказаться от семейных мероприятий дома. Выходить из дома можно на работу, в продуктовый магазин и аптеку. А ещё для выгула питомца вблизи дома и в медорганизации в экстренном случае. Также в пятницу, субботу и воскресенье не будут работать…

Арман Кушбасов, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Объекты общепита, полностью. В том числе тех, которые функционируют с летними площадками. Доставка разрешена;

— Все торговые объекты, за исключением объектов, реализующих продукты питания, лекарств и изделий медицинского назначения;

— Торговые рынки, независимо от реализуемого ассортимента. За исключением оптовых торговых рынков, реализующих продукты питания;

— Деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и

торговли, расположенных на их территориях.

Рынки на открытом воздухе работать в пятницу, субботу и воскресенье не будут. Исключение — только продовольственные. А объекты туризма приостанавливают приём новых посетителей. Провести уикенд можно на даче. Правда, добираться до своих участков придётся на такси или личном авто. Маршруты, в том числе и дачные, на выходных курсировать не будут.

Дастан Казиев, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Деятельность такси — также работают в штатном режиме. Посадка не более 2 человек, кроме водителя. При наличии масок и перчаток.

После каждого рейса необходимо проводить дезобработку. Больше двух пассажиров допускаются, только если это члены одной семьи. А ещё на выходных не будут работать ЦОНы.

Айгерим Мукашева