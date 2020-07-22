Полицейские продолжают привлекать к ответственности мотоциклистов

Жалобы на шум ночных катаний мотоциклистов от горожан и жителей пригородных сёл в полицию поступают с постоянной периодичностью. Стражи порядка обращения североказахстанцев без внимания не оставляют.

С начала июля они усилили надзор за любителями мотобайков. За нарушение тишины в вечернее и ночное время суток к административной ответственности привлекли 23 водителя мотоциклов.

Азамат Жамуков, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— По факту поступивших жалоб через интернет-ресурсы по несоблюдению ПДД, а также нарушениям тишины со стороны водителей мотоциклов сотрудниками патрульной полиции проведены рейды в городе Петропавловске и на территории Кызылжарского района, в поселке Бесколь. В результате три водителя мотоциклов привлечены к ответственности за управление мотоциклом без водительского удостоверения и управление транспортным средством, не прошедшем техосмотр. В настоящее время в Петропавловске по улице Жамбыла установлено 22 дорожных знака, запрещающих мотоциклистам по данной улице управлять с 22.00 до 7 утра.

В областном центре есть профессиональный мотоклуб и одно мотосообщество. Практика показывает, что участники клубов с пониманием относятся к пожеланиям населения не шуметь по ночам. Однако низкой водительской культурой обладают молодые мотоциклисты, не состоящие в клубах по интересам.

Кроме наличия необходимых документов, пройденного техосмотра, полицейские напоминают байкерам, что согласно статье 437 Кодекса РК об административных правонарушениях шум с 23.00 до 6 часов утра предусматривает штраф в размере 5 месячных расчетных показателей. А это почти 14 тысяч тенге.

За 6 месяцев текущего года на дорогах области полицейские зарегистрировали 80 дорожно-транспортных происшествий. В результате которых, 12 человек погибли, 108 ранены.

Анжелика Сычева