О состоянии сельхозотрасли в регионе рассказал Ерболат Бекшенов

Увеличение объема валовой продукции животноводства, численности поголовья, развитие молочного и мясного скотоводства, строительство производственных объектов. Это основные направления сельскохозяйственной отрасли региона. Сегодня на брифинге их озвучил руководитель областного профильного ведомства Ерболат Бекшенов.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— За 6 месяцев текущего года по области объем валовой продукции животноводства составил 72,8 млрд. тенге. При индексе физического объема 103,1%. Произведено 38,0 тыс. тонн мяса в живом весе с ростом к соответствующему периоду 2019 года на 8,5%, 268,9 тыс. тонн молока (рост 5,4%) и 311,5 млн. штук яиц.

Кроме этого, выросла и численность поголовья: — КРС -478,5 тыс. голов с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 3,4%

-овец и коз — 603,3 тыс. голов (рост на 4,7%)

-свиней — 234,9 тыс. голов (рост на 2,4%)

-лошадей -177,2 тыс. голов (рост на 9,3%)

— птицы — 5,6 млн. голов.

Особое внимание в регионе уделяется молочному скотоводству . Сейчас в СК производством молока занимается более 80 молочно-товарных ферм. В текущем году в 5 районах области строят еще 10 с общим поголовьем на 6 тыс. голов.

При выходе на полную мощность дополнительно они будут производить порядка 30 тысяч тонн сырья. Сегодня обеспеченность области в молоке и молочной продукции составляет 100%. Что не скажешь о сыре и твороге, но в этом направлении сейчас активно работают .

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В этом году, в районе им. Г.Мусрепова селе Новоишимском состоялось открытие молокоперерабатывающего предприятия ИП «Перлини» по выпуску твердых и мягких сыров. Мощность предприятия 1000 килограмм готовой продукции в месяц. В Айыртуском районе селе Саумальколь ТОО «Тезис» планирует открытие цеха по выпуску мягких сыров (плавленый сыр, сулугуни, моцарелла) мощностью до 10 тонн сыра в сутки. В «МолСоюзе» начата работа по реконструкции предприятия, включающая в себя замену производственного оборудования.

Это позволит в разы увеличить мощность предприятия. На первом этапе там смогут перерабатывать 70 тонн молока в сутки, а общий выпуск сыров и сырных продуктов повысится – до 2500 тонн, сливочного масла – до 1200 и сметаны – до 240 тонн в год. А что с мясным скотоводством и птицеводством?

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Для развития мясного скотоводства создается мясная ферма на 1000 голов в Кызылжарском районе. Начата работа по организации 3 крупных откормочных площадок: в Айыртауском районе ТОО «Желкуар» на 10 тыс. откормочных мест, в Акжарском районе ТОО «Береке-Акжар» на 3,0 тыс. мест. Для развития мясного птицеводства в г.Петропавловске начинается реализация проекта по строительству бройлерной птицефабрики ТОО «Петропавловский бройлер», в настоящее время уже выделен земельный участок, ведется его оформление.

Стоит отметить,что уровень обеспеченности региона в мясе составляет 100%.

Анжелика Сычева