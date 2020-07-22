Кто может рассчитывать на соцвыплату 42 500 тенге, и как подать заявку?

Подать заявку на социальную выплату может работодатель за своего сотрудника, индивидуальные предприниматели, специалисты, работающие по договорам гражданско-правового характера, и граждане, занимающиеся частной практикой. Главное условие при этом — потеря дохода из-за введения ограничительных мер.

Ринат Ельжасов, и.о. руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата СКО:

— Выплата не назначается, если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением ограничительных мероприятий; лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, за исключением лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы; освобожденным от работы, в связи с введением простоя; плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года.

Заявления на назначение единовременной выплаты принимаются до 1 сентября 2020 года. Подать его можно через веб-портал электронного правительства, с помощью сайта enbek.kz, телеграмм бот, мобильные приложения и в проактивном формате.

Это для плательщиков ЕСП. Им придет смс — сообщение с вопросом нуждаются ли они в выплате, на которое нужно ответить. На 42 500 могут рассчитывать и студенты, только если они являются наёмными работниками.

Мирас Сабаганов, и.о. руководителя управления государственной инспекции труда акимата СКО:

— Прием заявок от работодателей идет с 19 июля и будет продолжаться до 1 сентября 2020 года. Поэтому работодателей просим проявить социальную ответственность перед своими работниками, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, и подавать заявки для единовременных выплат. В случае несоблюдения работодателем требований правил по назначению вышеуказанной выплаты работник имеет право обратиться в инспекцию труда.

А вот те, кому заработную плату сократили, или они сейчас находятся на больничном, 42 500 не положены. Временную потерю трудоспособности должно оплатить руководство организации. Если специалиста уволили до введения ограничений, то из фонда социального страхования предусмотрят другую выплату.

Анар Жунусова, директор СКОФ АО «Государственный фонд социального страхования»:

— Максимальный срок назначения которой составляет 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе страхования и среднемесячного дохода за последние 24 месяца, размер назначаемой на случай потери работы составляет 40% от заработной платы за последние 24 месяца.

В 2020 в СК вынесли более 34 тысяч решений о выплате единовременного социального пособия.

Алена Хан