В Северном Казахстане определили величину прожиточного минимума

Общество

20:47 21 Июля 2020

Иными словами, этой суммы достаточно для минимальной потребительской корзины. В неё входят продукты, товары и услуги, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Если сравнивать с декабрём 2019-го, то её стоимость выросла на 17,5%.

Меньше всех по подсчётам статистиков нужно детям до 13 лет — 25600 тенге. На 15 тысяч больше требуется юношам от 14 до 17 лет. Девочкам того же возраста достаточно 31 тысячи. Почти столько же нужно пенсионерам и пожилым людям. 38,5 тысяч требуется мужчинам старше 18 лет, а женщинам достаточно 30,5 тысяч тенге.

 

 

Айгерим Мукашева

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