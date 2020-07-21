Места торговли и развлечений на выполнение санправил проверили в Петропавловске

Так, в одном из заведений по улице Парковой специалисты выявили ряд нарушений: в кафе находились более 30 посетителей, отсутствовал контроль температуры тела персонала , не соблюдалась социальная дистанция.

В отношение владельца составлен материал по статье 425-й Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Всего за два дня специалисты посетили 32 городских объекта: это кафе и рынки, работающие на открытом воздухе.

Айгерим Иргибаева, главный специалист управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Петропавловска:

— За две недели проведенного мониторинга выявили 5 фактов. Если нарушения будут повторяться, будем принимать меры.

Анжелика Сычева