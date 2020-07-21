Итоги ЕНТ в СКО обсудили на заседании областного акимата

В этом году в регионе школу окончили почти 3300 выпускников, 2358 или 71% из них сдавали единое национальное тестирование. Не обошлось и без тех, кто хотел схитрить. 9 человек пронесли в аудитории телефоны и шпаргалки. Их результаты аннулировали. Средний балл по СКО выше республиканского на 5% и составил 69, 7.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Набрали 100 баллов более 189 абитуриентов. Самый высокий балл -134 набрал Манап Ербулан Ердаулетулы из школы-лицея «Парасат » Кызылжарского района. Он же является обладателем аттестата с отличием.

Сейчас в областном управлении образования готовятся к предстоящему учебному году . В СК около 500 школ, в которых дистанционно будут обучаться 75,5 тысяч детей. За исключением тех, что получают знания в малокомплектных, там будет возможность посещать уроки в учебном заведении.

Таких ребят 14 тысяч. Также учиться можно будет в дежурных классах, но при условии, если родители напишут заявление-согласие. Увеличится количество смен, дни обучения будут чередовать.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— По итогам опроса пожелавших обучаться в дежурных классах 90 процентов. В данном случае будут обеспечены серьезные меры санитарной безопасности, во-первых, это четырёх ступенчатый фильтр дезинфекции, термометрия, санитайзеры, масочный режим.

Что касается потребности в компьютерах , то замены сейчас требуют 4000. 580 уже есть, еще 900 закупят. В первую очередь ими обеспечат сирот и детей с особыми потребностями.

Кроме того, интернет нужно провести не только в школы, но и в дома. Ведь нужна обратная связь. Хуже, чем в других она в Айыртауском, Уалихановском и Жамбылском районах. Кроме того, для школ области закупят санитайзеры, тепловизоры и маски.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

— Все закупить за счет экономии средств, которая образовалась в районных бюджетах. Количество компьютеров, требующих обновления. В Акжарский район требуется 190, ноль предусмотрено за счет экономии, оставить другие расходы, что вы запланировали и проанализировать все эти средства.

Обучаться дистанционно будут и студенты Kozybayev university, их в этом году больше 8 тысяч. Магистрам и докторантам обеспечат доступ к лабораториям. Уже сейчас в вузе закупают ноутбуки для преподавателей и формируют расписание.

Ербол Исакаев, уполномоченное лицо НАО «Kozybayev University»:

— Лекционные занятия будут проходить в режиме онлайн с возможностью записи и последующего просмотра, а также на различных платформах и стриминговых площадках, практические и лабораторные занятия синхронно посредством использования образовательных платформ и мессенджеров.

По словам главы региона, несмотря на дистанционное обучение, в университете приступили к строительству учебно-лабораторного корпуса и общежитий. Все это необходимо для того, что в дальнейшем молодежь получала образование в комфортных условиях.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Нам удалось начать строить учебно-лабораторный корпус 73 лаборатории будут там расположены. Инженерия, цифровые технологии, транспорт, машиностроение, энергетики.

В этом году обновится автопарк наших школ, 24 новых автомобиля уже получили, еще 19 должны поступить. Также все школы региона, как и детские сады обеспечат видеонаблюдением. Кроме того, впервые за долгие годы 173 млн направили на обновление мебели.

Алена Хан