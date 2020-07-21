Финансовую поддержку в Т5,5 тысяч получат 35 тысяч североказахстанцев

У Баян Умаровой 2-ая группа инвалидности. 20 лет назад женщина попала в страшную аварию. Говорит, врачи вытащили с того света. Последствия ДТП до сих пор сказываются на здоровье. Но на жизнь не жалуется, к тому же в беде её не бросили, — рассказала пенсионерка. Приходили волонтёры, приносили продукты и лекарства. Приятным бонусом стала и материальная поддержка от государства.

Баян Умарова, жительница г.Петропавловска:

— Для моей небольшой пенсии — это очень хорошая подспорье.

5,5 тысяч тенге Баян Умарова получила дважды. Потратила на лекарства и продукты. Говорит, — не пришлось ходить, писать заявление и забирать деньги. Они поступили ей на карточку, что очень удобно.

Баян Умарова, жительница г.Петропавловска:

— Каждая копейка на счету. Я была рада даже этому. Может, для кого-то это, кажется, несущественно. Но для меня очень даже существенно. И я благодарна. Важно не то, что ты получила деньги или продукты. Важно, что тебя не забыли. Поддержали в трудный момент.

Кроме Баян Умаровой, поддержали ещё миллион казахстанцев. 2 МРП или 5 556 тенге казахстанцы получали в апреле и мае. Эти деньги перечислили вместо продуктово-бытового набора. Так риски заражения коронавирусом свели к минимуму. По такому же принципу казахстанцы получат 2 МРП и в июле.

Выплаты получат: — дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей АСП;

— дети-инвалиды до 16 лет за исключением постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

— инвалиды I, II, III групп всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

— лица, воспитывающие ребенка-инвалида;

— безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.

Данияр Асылбеков, руководитель отдела занятости и социальных программ г.Петропавловска:

— В городе Петропавловске более 14 тысяч получателей. Заявку подавать никуда не надо этим категориям граждан. Данный вид помощи будет перечисляться на те счета, на которые они получают пособия.

По области деньги на продуктово-бытовые наборы получат свыше 35 тысяч североказахстанцев на общую сумму 200 млн тенге. Средства поступят всем до конца июля.

Айгерим Мукашева