Для искоренения взяточничества антикоррупционщики разработали ряд предложений

В Антикоррупционной службе предлагают внести более строгую ответственность за коррупцию для судей, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов. На честность будут проверять, используя метод «integriti chek».

То есть к «слугам народа» отправят тайного покупателя. И если проверяемый не откажется от взятки, то его уволят. Вернуться на госслужбу он сможет только через три года. Такую проверку предстоит пройти и тем, кто осуществляет контрольно-надзорную функцию.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО:

— Ещё одной мерой, усиливающей ответственность за коррупцию, является исключение применения кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления. Для государственных служащих и иных лиц, уполномоченных на выполнение госфункций, их супругов, несовершеннолетних детей также предлагается ввести новое антикоррупционное ограничение — запрет на открытие и владение счетами в иностранных банках.

Предлагается также криминализировать обещание и принятие взятки. Ещё одна инициатива антикоррупционной службы касается распространения понятия «коррупция на частный сектор». То есть проверять теперь начнут работников коммерческих банков и сферы естественных монополий. Необходимо также усилить и общественный контроль.

Нурлан Жахин,первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО:

— В дальнейшем предлагается, то есть если мы усилим роль общественности и конкретизируем действия общественных организаций по противодействию коррупции, то это станет более эффективной работой». Другим действенным инструментом взаимодействия с гражданским обществом будет служить комплексная система защиты лиц, сообщающих о коррупции с учётом рекомендаций ОЭСР и ГРЕКО.

Если эту инициативу примут, и государство возьмёт на себя защиту граждан, сообщивших о коррупции, то факты информирования от населения увеличатся в разы. Предлагаемая Антикоррупционной службой концепция полностью размещена на интернет-портале «Открытые НПА».

В течение месяца каждый житель может внести свои предложения или замечания. А уже после документ отправят на рассмотрение в парламент.

Айгерим Муканова