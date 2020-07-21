47 единиц оружия сдали североказахстанцы с начала июля 2020 года

В этом году акция проходит в непривычном, но удобном формате. Прием заявок — в режиме онлайн. Желающие сдать оружие встречаются с полицейскими только при передаче. Обе стороны строго соблюдают санитарные нормы.

Алишер Жармагамбетов, старший инспектор управления полиции г.Петропавловска:

— В управление полиции города Петропавловска было принято 12 единиц огнестрельного оружия. Из них одна единица нарезного и 11 единиц гладкоствольного оружия. Все лица, сдавшие оружие, освобождены от любого вида ответственности. Материалы направлены в управление финансового обеспечения департамента полиции для выплаты материального вознаграждения в размере порядка 600 тысяч тенге.

С начала акции, то есть с 1 июля, североказахстанцы сдали в полицию 47 единиц оружия. 44 из них — охотничьи гладкоствольные, три единицы — нарезные. Больше всего, а именно 13 стволов приняты в районе Магжана Жумабаева. Стражи порядка напоминают, в случае находки оружия необходимо немедленно обращаться в полицию.

Если у добровольно сдаваемого оружия нет криминального прошлого, уголовное и административное преследование за незаконное хранение исключается. С начала года полицейские области выявили почти 470 нарушений, связанных с хранением оружия.

Айгерим Мукашева