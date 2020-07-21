35 упаковок жаропонижающего стоимостью в миллион тенге

С 30 июня многопрофильная областная больница перешла в режим провизорного стационара. За полмесяца сюда поступило свыше тысячи пациентов. Реанимационное отделение заполнено. Много тяжелобольных. Противовирусных для них не хватает.

Дарья Петрищева, врач-статистик многопрофильной областной больницы:

— Необходимость острая. Потому что количество пациентов большое, оно увеличивается каждый день. Мы не можем делать прогноз, сколько будет. Препараты нам нужны сейчас. Я уверена, что они понадобятся нам в ближайшее время, чтобы спасать жизни пациентов.

Речь о препарате «Калидавир». Это российское лекарство, как и многие другие жаропонижающие сейчас в дефиците. Каждая таблетка на счету. Они обошлись приблизительно в миллион тенге. Спонсором стал офтальмологический центр «Есиль-Диагностик». Предприятие из-за ограничительных мер сейчас терпит убытки. Но и остаться равнодушными не смогли, говорит директор центра.

Александр Рылов, директор офтальмологического центра ТОО «Есиль-Диагностик»:

— Практика показывает, что основное лечение тяжелобольных в РФ проходит этим препаратом. Сейчас идёт острая необходимость лекарственных препаратов. Мы изучили, посмотрели, решили не оставаться в стороне и помочь пациентам. Потому что пациенты — это те же наши родители, близкие, знакомые. Я думаю, если все будут принимать участие и не оставаться в стороне, тогда мы намного быстрее победим эту войну.

Отмечу, этот офтальмологический центр в апреле помог инфекционному госпиталю 1 городской больницы. Закупили около сотни защитных костюмов на миллион тенге.

Айгерим Мукашева