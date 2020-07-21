19 пьяных водителей, лишенных права управления, осудили в СК с начала года

Стражи порядка остановили водителя трактора «МТЗ-82». На транспортном средстве отсутствовали номерные знаки. Медосвидетельствование показало, что мужчина за рулем находился в нетрезвом состоянии. Как выяснилось позже, он еще и лишен водительских прав.

Теперь ему грозит крупный штраф, либо пожизненное лишение прав, а то и вовсе может отправиться за решетку сроком на 5 лет. Аналогичное правонарушение зарегистрировали и в Жамбылском районе . На полевой автодороге житель Костанайской области не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Пьяного водителя госпитализировали, он уже дважды привлекался к ответственности за вождение «под градусом». И лишен права водить машину до 2025 года. Всего с начала года полицейские направили в суды 36 дел по ст. 346-й Уголовного кодекса РК.

Анжелика Сычева