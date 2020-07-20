«Золотые» яблоки и абрикосы подорожали в Петропавловске

Общество

20:07 20 Июля 2020

Недовольства североказахстанцев понять можно. Лето — пора свежих фруктов и овощей. Но они в цене подскочили выше всех. Фрукты подорожали на 21,5%, овощи почти на 11. В списке антилидеров крупы. Их стоимость увеличилась больше чем на 12%. Не отстаёт и молочка. Её ценник вырос в среднем на 9%. Главные ингредиенты выпечки — мука и сахарный песок тоже подорожали.

На 8 и 7% соответственно. Это объясняет почему, кондитерские изделия стали стоить дороже почти на 4%. Безалкогольные напитки стали дороже на 4,5%, а те, что с градусом -на 7. Табачные изделия на 4%. Подешевели из продуктов только рис — на 8,5% и яйца на 4%.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Цены на бензин выросли на 2,5%. А вот дизельное топливо, наоборот, подешевело почти на 1,5%. Путешествовать на поезде стало дороже. Цена на билеты повысилась в среднем на 5%. 

Зато тарифы на холодную воду и канализацию снизились по 10% на каждую графу расходов. Зарегистрирован рост цен на 10% на страхование, правовые и медицинские услуги. В целом инфляция по области за январь-июнь текущего года составила 4,1%.

 

 

Айгерим Мукашева

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