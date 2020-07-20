В случае перебоев с получением медикаментов пациенты могут позвонить по номеру 1439, который̆ доступен для городских и для мобильных телефонов. Звонок бесплатный. Операторы предоставят информацию о сроках и датах поставки лекарств, отпускаемых бесплатно. А жалобы будут оперативно рассмотрены.

В случае необходимости препарат перенаправят из другой̆ медицинской̆ организации, либо доставят из специального хаба, где хранится определенный̆ запас. Кроме того, контакт-центр проанализирует все жалобы от населения и предоставит чёткую картину, на каком этапе и по какой̆ причине происходят перебои.

Айгерим Мукашева