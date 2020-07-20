Свыше 100 обращений поступило полицейским в рамках акции «Приемная на дороге»

Одно из самых популярных обращений петропавловцев — жалоба на мотоциклистов, точнее, на их шумные катания по ночам. В квартирах очень душно, а если открыть окно, то из-за любителей быстрой езды невозможно уснуть. Да и с закрытой форточкой от шума не скрыться, — говорят горожане.

Один из них попросил установить на пересечении улиц Брусиловского и Амангельды специальный дорожный знак, который бы запрещал езду мотоциклистов по ночам. Сотрудники административной полиции проведут обследование участка, после примут меры. А среди автовладельцев популярным стал вопрос о работе «интеллектуальных перекрестков».

Болат Жексембинов, заместитель начальника управления административной полиции ДП СКО:

— Фиксируют нарушения за проезд, за стоп-линию и на запрещающий сигнал светофора. А также по Жамбыла — Партизанская восстановлена система, фиксирующая нарушение правил дорожного движения.

Обращались к стражам порядка не только с жалобами и вопросами. Жительница Петропавловска выразила благодарность двум участковым, которые буквально изменили жизнь её сына. Благодаря инспекторам Жаксылыку Исмакову и Даурену Рымбаеву парень перестал употреблять алкоголь и устроился на работу.

Любовь Яковенко, жительница г.Петропавловска:

— Я понимаю, что они выполняли свою работу, но получилось, что больше чем работа. Понимаете, чувствоваться человеческое отношение, относятся к тебе чисто по-человечески, к твоей беде, к твоим ожиданиям. Поэтому очень здорово, что есть такие люди, к которым можно обратиться в любую минуту, и они придут на помощь.

Всего за два дня акции «Приемная на дороге» полицейским поступило более ста вопросов.

Айгерим Мукашева