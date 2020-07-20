С 1 августа электроэнергия в СКО подорожает на 12%

Новости МТРК

19:26 20 Июля 2020

Сейчас предприятие обслуживает почти 165 тысяч абонентов области. В августе они станут платить за услуги энергоснабжающей компании больше. Киловатт в час обойдётся 15 тенге 89 тийын без учёта НДС. Было 11 тенге.

Магауия Сагандыков, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Среднее потребление в месяц порядка 150 кВт на одного абонента. Мы посчитали, добавочно не более 200 тенге будет повышение на одну квитанцию. Это связано с тем, что 29 июня министр энергетики РК подписал приказ об изменении цены на покупную энергию на станциях. По нашему региону эта цена изменилась с 6,7 до 8,38 тенге без учёта НДС.

 

 

Айгерим Мукашева

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