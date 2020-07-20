О коррупционных рисках в сельском хозяйстве говорили на площадке «Antikor ortalygy»

При составлении заявки предприниматели не могут её отредактировать, даже если ее еще не подали. Поэтому эта процедура отнимает у них много сил и времени. Хотя за работу портала фермеры платят абонентскую плату в размере 3 МРП. С 1 июня этого года стоимость ее увеличилась в 3,5 раза, теперь за работу сайта предприниматели платят почти 30 тысяч тенге.

Проанализировали специалисты и коррупционные риски в нормативных правовых актах, а также организационно-управленческой деятельности. В итоге выработали 17 рекомендаций, которые устранят предпосылки совершения коррупционных правонарушений.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО:

— Учитывая, что сфера государственных закупок одна из наиболее подверженных коррупции, стоит максимально исключить заключение договоров о государственных закупках неконкурентным способом. Возможно, у вас это канцелярия, так как сумма небольшая, но контроль всё равно надо повышать, чтобы не было конфликта интересов.

Айгерим Муканова