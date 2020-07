В Петропавловске на период выходных вводят ограничения

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Действовать ограничения будут три уикенда подряд, начиная с этой недели. Получается, 18-го и 19 июля, после — 25 и 26, а ещё 1 и 2 августа. В эти даты ходить общественный транспорт не будет. Исключение: дачные маршруты.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автротранспортный союз»:

— Это 13 дачных маршрутов, которые имеют свою схемы движения. Начало движения дачных маршрутов будет с 6.30 утра до 10 дня. В вечернее время вывоз в обратном направлении будет с 18.00 до 21.30.

По мере необходимости количество единиц транспорта увеличат. Автобусы и маршрутки, которые возят пассажиров в черте города, но при этом захватывают дачные массивы, ходить не будут. Перевозчики опасаются, что ими станут пользоваться все, тогда некоторые дачники не попадут на свои участки. Ведь перевозить будут только по сидячим местам. Кроме того, добраться до дачи можно и на личном автомобиле.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Пешком или на личном авто добираться можно до работы и обратно. А ещё если нужно купить продукты, лекарства и медицинские изделия. Но магазин и аптека должны быть близко к дому или месту работы. В списке исключений также выезд в медорганизации по экстренным случаям. Кроме того в постановлении разрешён выгул домашних животных. Но опять же недалеко от места проживания.

Кроме этого петропавловцам придётся ограничить визиты соседей, знакомых, родственников и коллег. По-прежнему под запретом остается проведение семейных мероприятий дома. При этом летники работать будут с соблюдением строгих санитарных правил. Но всё же, говорит главный санврач Петропавловска, лучше оставаться дома. И не подвергать риску себя и близких.

Асет Жуматаев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Петропавловска:

— Всё зависит от сознательности нашего населения. Вы сами видите, что в последнее время у нас регистрируется ежедневно около 100 новых случаев КВИ. Сейчас более 1,5 тысячи человек заболели по Петропавловску. Мы не можем всё запретить. Каждый человек должен понимать и нести свою меру ответственности.



Айгерим Мукашева