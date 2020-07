Трудоустройство без бумажной волокиты

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Серик Кожаканов совсем недавно получил диплом электрика в Петропавловском колледже железнодорожного транспорта. В начале июня встал на учёт в центре занятости как безработный, и ему сразу предложили трудоустройство на стройке по «Дорожной карте занятости».



Серик Кожаканов, житель г.Петропавловска:

— Осенью хочу поступить в университет в Омске также по специальности, чтобы было связано с железной дорогой или электроснабжением. И пока на лето ищу подработку.

Ежедневно в поиске работы сюда обращаются десятки горожан. Одна из самых популярных программ — «Дорожная карта занятости». Людям предлагают быстрое трудоустройство, с удобным для них графиком. Заработная плата -от 85 тысяч тенге и выше. Привлекает людей и отсутствие долгой бумажной волокиты.

Жанат Нурахметов, начальник отдела центра занятости г. Петропавловска:

— В данный момент требуются квалифицированные специалисты, также не хватает рабочих рук на подсобные работы.

Сегодня на учёте по безработице в центре занятости стоят более тысячи петропавловцев. С начала года работу здесь нашли 1302 человека, большинство из которых трудоустроились по «Дорожной карте занятости».

Айгерим Муканова