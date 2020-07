Трое парней утонули в районе Шал акына

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Трагедия произошла возле села Жанажол, в районе Шал Акына в четверг в 15.30 часов дня. Компания из шести ребят отправилась в лес собирать ягоды. После захотели охладиться, пошли на Есиль. Перешли вброд на соседний берег , искупались, а вот обратно 3-е из них так и не вернулись.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В момент, когда они возвращались обратно, у шедшего последним юноши 1996 -го года рождения, он не умел плавать, у него свело ногу судорогами, и течение понесло в более глубокое место. Двое других ребят 2001 -2002 года , имеющие слабые навыки плавания , бросились ему на помощь. Все трое направились в промоину более 1,5 метров глубины, где все трое утонули.



На место трагедии незамедлительно выехали спасатели и полицейские. К поискам подключились и местные жители. Найти тела ребят в первый день не удалось. Обнаружили их на следующее утро. Из-за жаркой погоды случаи гибели людей на воде участились, отмечают спасатели. Только на прошлой неделе в области утонули 5 человек. Всего с начала купального сезона жертвами воды стали 11 североказахстанцев. В связи с карантином официальные пляжи закрыты. Несмотря на запреты, в жаркие дни люди все же нарушают правило и идут на «дикие» пляжи. Спасателям приходится регулярно выходить в рейды, чтобы напомнить отдыхающим о последствиях купания в несанкционированных местах.

Кирилл Иванников, старший офицер отдела гражданской обороны ДЧС СКО:

— В административном кодексе, статья №364, которая гласит «нарушение правил общего водопользования». К тем людям, к тем физическим лицам, которые не соблюдают данные правила, т.е по — простому говоря, купание в неположенном месте, применяется санкция данной статьи. Первый раз предупреждение, при повторном там уже идет административный штраф.

Сумма штрафа составляет порядка 2 МРП, это почти 6 тысяч тенге. С начала купального сезона за такой отдых пришлось раскошелиться порядка 100 североказахстанцам.

Анжелика Сычёва