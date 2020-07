С 1 августа в стране объединят статистику по коронавирусу и пневмонии

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

По мнению экспертов, казахстанцы могли не знать, что серьезно больны, переносили пневмонию на ногах и заражали друг друга, от того и большое количество больных. В нашей области они тоже есть. Жительница Петропавловска Кульжан Басанова переболела двусторонней пневмонией и находилась в состоянии средней степени тяжести. К счастью, она смогла побороть болезнь. Она просит североказахстанцев ответственней относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

Кульжан Басанова, медсестра областной специализированной гимназии-интерната для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова:

— Пожалуйста, берегите себя, своих близких и окружающих вас людей. Соблюдайте карантинные меры, старайтесь меньше находиться в многолюдных местах без надобности. Я как вспомню 2 июля, и в каком состоянии я поступила в провизорное отделение терапевтического корпуса областной больницы. Я видела, как много поступает людей в тяжелом состоянии, как медработники с ног валились, у меня просто слов нет.

Алена Хан