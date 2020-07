Реконструкцию железнодорожного вокзала завершат к зиме

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

— Без лифта тяжёло. С сумками тащиться на 3 этаж.

— Эскалаторов нет. Лифтов нет. Как с сумками то подниматься? У нас в Таразе таких проблем нет.



Не будет их и в Петропавловске. К 1 декабря, а возможно и раньше, реконструкцию вокзала завершат. Железнодорожная гавань изменится до неузнаваемости. Новым будет всё: от вентиляции до лестниц и освещения. От старого вокзала останется разве что каркас стен. Всё будет современным и стильным, а главное удобным для пассажиров. Больше никаких узких лестниц, которые приходилось преодолевать с тяжеленными сумками и чемоданами. На входе установят два эскалатора на третий этаж.

Валерий Попов, главный инженер Петропавловского отделения УЮЖД:

— Сразу же в зал ожидания. Человек, который имеет билет, сразу же поднимается. Очень удобно. Эскалаторы приходят 1 сентября.

А лифты придут к середине августа. Их установят для выхода на платформу. Грузовой вместит до 10 человек с багажом. А те, кто налегке, могут воспользоваться лестницей. Её тоже привели в порядок и утеплили. Реконструкция началась три года назад. Переговоры с российской стороной шли долго, вспоминает Кумар Аксакалов. В итоге предложение нашей области поддержали и вложили почти 3 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Отлично. Хороший проект получается. У нас вокзал должен быть одним из самых красивых в республике.

За счёт пристройки площадь здания увеличилась на 830 квадратных метров. Зал ожидания стал почти на треть больше. Оттуда, кстати, открывается вид на площадь, которая тоже кардинально изменилась. Сохранили только памятник Магжану Жумабаеву.

Асылбек Баганов, руководитель проекта:

— Полностью демонтажные работы произведены. Инженерные сети, электрическую подземную проводку сделали. По последнему поручения, установили автополив. Начали газон стелить. Первые 500 кв. постелены.

Почти закончили высадку деревьев. Площадь украсят ели и около 160 кустарников. А ещё многолетние цветы из России и Польши. Их установят на альпийских горках. По соседству расположатся два фонтана. А чтобы всю эту красоту было видно ночью, установят освещение. По плану в конце августа привокзальная площадь должна во всей красе встретить жителей и гостей Петропавловска. Приятный бонус — остановка общественного транспорта будет у здания вокзала. За автобусом не придётся бежать через всю площадь. Продумали также место для таксистов и парковки. В планах реконструировать водонапорную башню. В общем, продумают все нюансы, чтобы первое впечатление о нашем городе было самым лучшим. Встречают, как известно, по одёжке. Потому и въезды в город в порядок приводят.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Въезд со стороны Омска преобразится. Началось строительство многопрофильной больницы. Старые достроенные коттеджи мы убираем. Со стороны Тюмени и Кургана — до конца года дорогу завершим до Мамлютки. Кто там давно не был, наверное, не узнает эту дорогу.

Как и въезд по улице Потанина. Уже через месяц там воплотят проект «музея под открытым небом». Таким нюансам и, казалось бы, мелочам инвесторы уделяют большое внимание, отмечает глава региона. В развивающийся и современный город идут вложения. Да и самим жителям приятно будет прогуляться в интересном сквере или пройтись по красивой улице.

Айгерим Мукашева