Рабочая поездка главы региона Кумара Аксакалова в район Шал акына

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Свой визит в район Шал акына аким области начал со встречи с местными сельхозтоваропроизводителями. Одна из главных задач аграриев — получать с одного гектара 30 центнеров, если перевести эту цифру в денежный эквивалент, то это 150 тысяч тенге. Только тогда экономика области будет развиваться на должном уровне. Но некоторые предприятия не в полной мере соблюдают агротехнологические нормы, из-за чего страдает себестоимость продукции и урожайность.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Если мы получаем 150, мы должны опять 50 заложить и на жизнь остаться еще такой же объем примерно, тогда экономика складывается неплохо. Я вот все районы смотрю и в целом пока держимся.

Новая, качественная техника — залог хорошего урожая. Одна из самых востребованных компаний на рынке — немецкая фирма «Claas». С её представителями руководство региона ведет переговоры уже третий год. Если договор о сотрудничестве подпишут, то собирать с/х технику начнут в Петропавловске. Это позволит местным аграриям закупать ее по сниженной цене.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Буквально на прошлой неделе, когда мы с ними встречались, через видеосвязь они сказали что нам все понятно, мы близки уже к подписанию. Это означает, что мы для них строим здание в Петропавловске к осени мы должны его полностью завершить.

С развитием растениеводства не стоит забывать и о животноводстве. Оно, кстати, в районе Шал акына на слабом уровне. Задачи аким области ставит грандиозные: каждый год вводить в эксплуатацию 10 молочно-товарных ферм, столько же должно появиться и в этом году. Государство создает для этого все необходимые условия: увеличивает субсидии на строительство, на покупку оборудования и приобретение КРС. Производство молока — дело прибыльное, отметил Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Ну что это такое молоко начали завозить из зарубежа сливки, творог и так далее завозят со стороны, доработались. Поэтому мы в прошлом году приняли решение первый раз начать финансировать, давать под 2 процента кредиты для тех кто хочет заниматься строительством МТФ.

После встречи Кумар Аксакалов проинспектировал качество ремонта дорог в райцентре. Их общая протяженность 75,5 километров, и только 38 из них с асфальтным покрытием. Чтобы привести их в надлежащее состояние, в этом году на ремонт выделили более 520 миллионов тенге, это в 6 раз больше, чем в 2019. Более 3 км дорожного полотна уже обновили в Сергеевке. Жители довольны качеством работ.

Яков Веряскин — житель г. Сергеевки, район Шал акына:



— От ямочного ремонта как раньше делали надо давно отказаться , надо делать так как в этом году сделали , народ рад, с распад советского союза такой дороги не ложили не разу , спасибо за деньги выделенные, мы контролировали, смотрели.

Теперь главное сохранить, чтобы в следующем году не пришлось снова переделывать. А для этого нужно запретить проезд большегрузов, отметил глава региона.

В этом году в 8 районных центрах появятся свои физкультурно-оздоровительные комплексы, строительство двух уже завершили. В Сергеевке к работам приступили только в мае. Строители заливают и армируют фундамент. Объект обещают сдать в ноябре. Общая сумма проекта — почти полмиллиарда тенге, выделенных из областного бюджета. Кумар Аксакалов подчеркнул, при строительстве использовать нужно материалы казахстанского производства, но, с этим здесь, видимо, проблемы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Металлоконструкцию откуда берете?

-Из России.

-Казахстанское содержание сколько? Должно быть 90 процентов. А еще лучше чтобы это были североказахстанские материалы.

Со строительством нового комплекса, появилась острая необходимость в установке новой котельной. По словам специалистов, ее мощности хватит не только на ФОК, но и на подключение к теплу ближайших двухэтажных домов.