На шумную езду мотоциклистов жалуются североказахстанцы в соцсетях

Правоохранительные органы

21:37 17 Июля 2020

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Основная часть вопросов, поступающих полицейским, коснулась безопасности дорожного движения, а также установки знаков и разметок. Николай Шакалов пожаловался стражам порядка на мотоциклистов.

В первый день акции полицейские проконсультировали более 30 человек. Многие из них пришли лично, чтобы задать вопрос, соблюдая при этом все санитарные нормы. Проблемы решали и дистанционно.

Болат Жексембинов — заместитель начальника управления административной полиции ДП СКО:

  — Проводят личный приём граждан руководители административной полиции, местной и миграционной службы, а также сотрудники подразделений процессингового центра, административной практики и дорожно-технической инспекции. Дополнительно работает «горячая линия», как посредством телефонных звонков, так и онлайн-сообщений в социальных сетях.

Такие онлайн-диалоги с населением полицейские организуют с апреля прошлого года. И, надо сказать, североказахстанцы активно участвуют в них. На свои вопросы большинство пользователей получают ответы на месте.

Анжелика Сычёва

 

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