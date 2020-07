27 медицинских организаций региона получат гуманитарную помощь

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ежедневно больницы региона отчитываются о наличии средств защиты. Именно исходя из этих данных и распределяют гуманитарную помощь. На каждую коробку ставят печать. Она означает, что содержимое не для продажи. Делают это специалисты антикоррупционной службы совместно с волонтёрами.

Юлия Смирнова, член волонтёрского движения «Lider.kz»:



— Мы вместе с ним все это считали, передавали, фиксировали кто это забрал, допустим, завтра мы можем поехать в любую поликлинику или больницу и проверить по списку, который нам предоставил облздрав, и мы проверяем, что это действительно дошло до медиков, которым это необходимо.

В числе первых гуманитарную помощь забирают жители района Магжана Жумабаева и многопрофильная городская больница, в последней в средствах защиты нуждаются, конечно, больше.

Александр Афонин, санитар многопрофильной городской больницы:

— Получили гуманитарную помощь в виде 1500 комплектов одежды и 500 масок. Отвезем в аптеку многопрофильной больницы, и оттуда ее уже получит провизорный центр.

Гуманитарную помощь распределили между 27 -ю медицинскими учреждениями области. В списке — все центральные районные больницы. Поступят туда не только маски, противочумные костюмы, но и лекарства.

Алёна Хан