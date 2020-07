Житель СКО изобрёл технику, аналогов которой нет в мире

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На вид трактор и телега. Но североказахстанец Евгений Борисевич утверждает, что это уникальное изобретение, настоящий прорыв в уборке снега. Если его техника появится на улицах, то жители навсегда забудут о снежных заторах.

Евгений Борисевич, изобретатель:

— Впереди стоит отвал, который сгребает снег. Трактор идёт, сгребает снег. Их несколько на ширину проезжей части. Их должно быть 3-4, они в шахматном порядке идёт. Основной снег они сгребают к бордюру, чтобы не было наката, идёт щётка. Щётка счистит и закинет по принципу зерноуборочного комбайна.

Ноу-хау мужчина создал за время карантина. А идея в голове изобретателя родилась 7 лет назад. Говорит, видел, как одну улицу убирают три вида техники, и думал, почему бы их не объединить. Очистка будет проходить быстрее и менее затратно. Так и появилась идея изобретения — навесной шнековый погрузчик Евгения Борисевича. Недавно он получил патент на своё детище.

Евгений Борисевич, изобретатель:

— Доклад я писал, формулу изобретения. Потом был патентный поиск. Так просто патент не дают. Первый этап — патентный поиск, во избежание плагиата. Такого изобретения нет в мире. Потому начали рассматривать на работопригодность.

Создание этой техники обходится приблизительно в млн тенге. Изобретением уже заинтересовались дорожные компании и коммунальщики. Но закрыть их спрос пока нет возможности. Евгений рассчитывает на грант от государства.

Айгерим Мукашева