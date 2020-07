Волонтёры за сутки собрали 1 млн. тенге на покупку медицинского оборудования

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

О поддержке медицинских работников задумалась Асем Нурмухамет. Из-за пандемии она недавно потеряла своего отца. У него была двусторонняя пневмония, и буквально за пять дней его не стало. Тогда Асем поняла, что не может сидеть в стороне, зная, как тяжело приходится работать врачам.

Асем Нурмухамет, волонтёр:

— Просто решила помочь им. Я не хочу, чтобы каждая семья столкнулась с тем, что пришлось нам пережить. Даже не то, что смерть, просто проводить даже в последний путь сейчас очень сложно. Я потом созвонилась с Дилярой Сабыр и попросила у нее помощи, что давайте вот организуем, она меня поддержала.

Так в инстаграмме появилась страничка Pomosh_med015. За 48 часов там набралось 3 тысячи подписчиков. За сутки волонтёры собрали около 1 млн. тенге. На эти деньги они закупили маски, противочумные костюмы, 20 тонометров . К слову сейчас активисты в поисках пульсоксиметров и градусников, в больницах в них нуждаются.

Диляра Сабыр, волонтёр:

— Так же в инстаграмме мы объявили клич о том, что мы собираем необходимую мебель, воду, канцелярию. Т.е какие-то предметы быта, на которые не хочется тратить денег. Я знаю, что наши добрые люди обязательно нам помогут. А деньги, которые мы собираем, мы хотим потратить только исключительно на медицинское оборудование, которое стоит очень дорого.

Ситуация с коронавирусом в регионе обостряется с каждым днем. Например, только за прошедшие сутки выявили 95 новых случаев COVID-19. Сейчас три городских провизорных стационара переполнены пациентами. Оказать помощь медработникам в борьбе с вирусом может каждый из нас.

Анастасия Остертак