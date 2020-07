В СКО свыше 600 преступлений помогли раскрыть служебные собаки

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Мелкие кражи, грабежи, хранение и продажа наркотиков. Свыше 600 преступлений помогли раскрыть служебно-розыскные собаки области. Их в местной полиции 21.

Год назад их начали готовить к поиску синтетических наркотиков. В этом году одна из собак помогла вычислить женщину, которая распространяла мефедрон. Ранее этот вид «синтетики» в области не изымался. Он относится к особо опасным препаратам. Кроме того, в этом году благодаря четвероногим сотрудникам задержали двух организаторов «веб-магазинов», которые распространяли там наркотики. Стражи порядка отмечают, в борьбе с наркобизнесом служебные собаки стали незаменимыми помощниками.

Айгерим Мукашева